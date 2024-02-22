Авиабилет до Москвы 1961 года показали в Хабаровске

В самой карточке есть много интересной информации. Так, высота того полета составляла девять тысяч метров, а за бортом было жутко холодно: −50 градусов по Цельсию. Скорость самолета составляла 700 километров в час. Был расписан и план полета с промежуточными точками и временем прибытия в каждую из них.