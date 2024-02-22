Авиабилет до Москвы 1961 года показали в Хабаровске

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» показала жителям региона интересную находку: старый посадочный талон рейса Москва — Хабаровск с посадкой в Новосибирске.
Карточку 63-летней давности напечатали типографским способом и заполнили чернилами от руки. Технический рейс выполняла компания «Аэрофлот».
Документ старше известного полета Юрия Гагарина в космос. Он датируется 16 марта 1961 года. На основной картинке изображен Ту-114 и указан номер его борта — 76471.
В самой карточке есть много интересной информации. Так, высота того полета составляла девять тысяч метров, а за бортом было жутко холодно: −50 градусов по Цельсию. Скорость самолета составляла 700 километров в час. Был расписан и план полета с промежуточными точками и временем прибытия в каждую из них.