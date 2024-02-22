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Приморье опередило Москву в рейтинге по перспективному трудоустройству

Приморский край попал в ТОП-20 перспективных регионов страны по поиску работы.
Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько регионов Дальнего Востока попали в рейтинг регионов страны по перспективному трудоустройству в начале в 2024 года. Приморье в списке заняло 16 место. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

«Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу можно не только в столице», — поделился аналитик hh.ru, автор методологии рейтинга Александр Ильин.

Приморье по перспективности трудоустройства в начале 2024 года заняло 16 место, набрав 73,51 балла. На одну вакансию в крае приходится 2,4 резюме, а медианная зарплата (величина, которая делит все количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше — Прим. ред.) составляет 70 тысяч рублей. Среди соискателей 76,3% не готовы уехать из региона.

Москва же оказалась на 65 позиции с баллом 68,19 балла. Это объясняется тем, что здесь наиболее высокая конкуренция за рабочие места, а также низкое соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму.

В рейтинг попали и другие дальневосточные города. Так, Еврейская автономная область оказалась на 6 месте, Приамурье на 9, Забайкальский край на 24, Хабаровский край на 51, Магаданская область на 53, Республика Бурятия на 56, Сахалинская область на 64, Камчатка на 72, Чукотка на 82.

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