Приморье опередило Москву в рейтинге по перспективному трудоустройству

Сразу несколько регионов Дальнего Востока попали в рейтинг регионов страны по перспективному трудоустройству в начале в 2024 года. Приморье в списке заняло 16 место. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу можно не только в столице», — поделился аналитик hh.ru, автор методологии рейтинга Александр Ильин.
Москва же оказалась на 65 позиции с баллом 68,19 балла. Это объясняется тем, что здесь наиболее высокая конкуренция за рабочие места, а также низкое соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму.
В рейтинг попали и другие дальневосточные города. Так, Еврейская автономная область оказалась на 6 месте, Приамурье на 9, Забайкальский край на 24, Хабаровский край на 51, Магаданская область на 53, Республика Бурятия на 56, Сахалинская область на 64, Камчатка на 72, Чукотка на 82.