Приморье опередило Москву в рейтинге по перспективному трудоустройству

«Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу можно не только в столице», — поделился аналитик hh.ru, автор методологии рейтинга Александр Ильин.