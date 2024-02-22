Василиса и Эмилия стали популярными именами для детей в Хабаровском крае

ЗАГС Верхнебуреинского района Хабаровского края поделился итогами работы за прошлый год. Всего за 12 месяцев на этой территории появились на свет 198 детей, из которых 98 мальчиков и 100 девочек.
Самыми популярными именами для них стали Матвей и Валерия. Так, первое из них носят семь малышей, второе — шесть малышек. Также популярность набирают имена Артем, Иван и Михаил среди мальчиков — их выбрали по пять семей.
Среди девочек «обороты» набирают имена Василиса и Ксения, которыми назвали пять новорожденных. Имя Есения и Эмилия дали четверым девочкам.
Некоторые родители хотят дать детям необычные имена. Но в этот список начинают входить и, казалось бы, популярные. Так, редкими именами в прошлом году стали Иннокентий, Бронислав, Анатолий, Савелий, Юрий, Федор, Адель, Златаслава, Любовь, Нина, Татьяна, Юлиана.