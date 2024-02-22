Морозы начнут отпускать: в Новосибирске 22 февраля будет −25

По области ещё будут стоять морозы до −29…-34 градусов, местами до −39. Теплее будет по северо-востоку — до −23…-28 градусов. Днём же будет −16…-21. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, по северо-востоку местами небольшой снег. При прояснениях ожидается изморозь, утром местами туманы. На дорогах гололедица.