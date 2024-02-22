До −29 градусов опустится температура в одном из мегаполисов Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до −1 градуса, а ночью опустится до −15 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до −16 градусов, ночью температура снизится до −29 градусов. Скорость ветра — 2,9 м/с.
В Шымкенте сегодня облачно и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью опустятся до −6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
Отметим, ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.
А на территории «Семей орманы» в области Абай в ночь с 20 на 21 февраля была зафиксирована самая низкая температура за последние 20 лет — столбики термометров опустились до −55 градусов.
В связи с погодными условиями в разных регионах Казахстана школьников и студентов колледжей вновь оставили дома — занятия перевели на дистанционный формат.