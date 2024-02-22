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В Красноярске готовятся к весенним паводкам

В администрации Красноярска состоялось плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске началась подготовка к весенним паводкам. Об этом рассказали в мэрии города.

В администрации Красноярска состоялось плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили вопросы, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций в зонах возможного подтопления в период весеннего паводка.

Паводки в Красноярске начинаются, как правило, с конца марта и продолжаются до середины мая. В этом году по данным Среднесибирского УГМС, в марте ожидается температура воздуха на 1−2 градуса теплее среднего значения.

Интенсивность паводка зависит от состояния малых рек и количества снега. В этом году запасы снега находятся в пределах нормы. Однако угроз подтоплений домов, дорог и улиц исключать нельзя. На этот случай оснащены пункты временного размещения на 2 тысячи мест.

Сотрудники мэрии обследуют места возможных подтоплений, русла, береговые линии, подмостовые проёмы. Владельцам частных домов напоминают вовремя убрать снег и наледь с придомовых территорий, а также контролировать сток талых вод.

Управляющие компании должны освободить от снега, наледи и мусора дворы, прочистить водоотводные канавы и трубы.

Ранее сообщалось о том, что с для борьбы с гололёдом в Красноярске приобрели новую технику — специальные прицепы для тракторов.