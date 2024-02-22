В Красноярске готовятся к весенним паводкам

В Красноярске началась подготовка к весенним паводкам. Об этом рассказали в мэрии города.

В администрации Красноярска состоялось плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили вопросы, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций в зонах возможного подтопления в период весеннего паводка.

Паводки в Красноярске начинаются, как правило, с конца марта и продолжаются до середины мая. В этом году по данным Среднесибирского УГМС, в марте ожидается температура воздуха на 1−2 градуса теплее среднего значения.

Интенсивность паводка зависит от состояния малых рек и количества снега. В этом году запасы снега находятся в пределах нормы. Однако угроз подтоплений домов, дорог и улиц исключать нельзя. На этот случай оснащены пункты временного размещения на 2 тысячи мест.