Владивостоку интересен запуск авиарейсов на Филиппины и в Индонезию

«У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт», — сказал начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов. на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту (цитаты по «Интерфаксу», 18+).