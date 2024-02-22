Владивостоку интересен запуск авиарейсов на Филиппины и в Индонезию

Росавиация обсуждает запуск прямых авиарейсов в дружественные страны Юго-Восточной Азии. В случае с Владивостоком речь может идти о полётах в Джакарту (Индонезия) и Манилу (Филиппины), сообщает ИА PrimaMedia. Говорить о маршрутах пока преждевременно, но потенциально оба эти направления достаточно интересны для туристов, если будет предложена разумная ценовая политика.
«У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт», — сказал начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов. на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту (цитаты по «Интерфаксу», 18+).
Если авиакомпании предложат достаточно разумную ценовую политику — и Манила, и Джакарта с Бали точно будут востребованы. Как альтернатива Таиланду. Главное, чтобы не было сбоев в расписании, чем иногда грешат китайские авиаперевозчики", — сказал представитель турфирмы.
В 2023 году РФ возобновила авиасообщение с Вьетнамом и Грузией.
«К нам полетели КНДР, Кувейт, Марокко, Мьянма, открылись рейсы на Маврикий. Сначала из регионов, из Иркутска, начались полеты во Вьетнам, но в начале 2024 года “Аэрофлот” уже из Москвы полетел в Хошимин», — отметил Лев Косинов.
В ряде российских аэропортов уже действует режим «открытого неба», снимающий ряд ограничений на полеты в РФ для иностранных перевозчиков. В том числе во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ.
«При этом на сегодняшний день не все имеющиеся коммерческие права иностранными авиакомпаниями используются в полной мере. Поэтому мы готовы к дальнейшему диалогу с авиакомпаниями, совместно с туристической отраслью, к развитию и расширению нашего авиасообщения», — пояснил Косинов.
Что касается аэропорта Владивостока, то новым рейсом в его расписании станет китайский город Яньцзи (провинция Цзилинь). Прямые рейсы 2 марта запустит китайская авиакомпания China Southern Airlines. Полёты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах A320.
В общей сложности пассажирам аэропорта Владивосток сейчас доступно 6 международных направлений. В том числе регулярные рейсы между Владивостоком и городами Китая выполняют российские авиакомпании «Аврора» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), китайские Chengdu Airlines и Hainan Airlines по трём направлениям: Пекин, Харбин и Далянь.
В 2023 году аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.