Четверых мужчин из Иркутской области проводили на службу в зону СВО

Трое мужчин из Тайшета и один из Чунского района 21 февраля отправились в областной пункт отбора на военную службу. Там они планируют заключить контракт и уехать в зону специальной военной операции. Об этом сообщают в администрации Тайшета.
— По традиции сибиряков проводили представители власти и общественности, а также родные и друзья, — говорят в администрации.
Для военнослужащих подготовили четыре армейских сухпайка и небольшие сувениры.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что художники из Иркутска представили портреты героев СВО на выставке «Россия».