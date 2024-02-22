Во Владивостоке видовую на Бурачка посетили более миллиона раз

Во Владивостоке видовую площадку на сопке Бурачка после благоустройства посетили более 1,1 млн раз. Это общественное пространство заняло шестое место в реестре лучших практик благоустройства по версии министерства строительства РФ. Об этом ИА PrimaMedia сообщает со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Дирекция общественных пространств Владивостока».
Согласно данным видеонаблюдения, количество посетителей растёт. За 2021 год на Бурачка пришли более 120 тысяч человек, в 2022 году их число возросло до 450 тысяч, а в 2023 составило 566 тысяч. Рекорд был зафиксирован в августе прошлого года, когда в течение месяца на площадке было зарегистрировано 217 тысяч посещений.
Создание современного общественного пространства на Бурачка, проходившее в 2021—2022 годах, стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, во Владивостоке в нижней части сопки Орлиное Гнездо недавно появилась новая сотровая площадка. С точки открывается эффектный вид на бухту Золотой Рог и центр города.