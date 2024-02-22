Во Владивостоке видовую на Бурачка посетили более миллиона раз

Согласно данным видеонаблюдения, количество посетителей растёт. За 2021 год на Бурачка пришли более 120 тысяч человек, в 2022 году их число возросло до 450 тысяч, а в 2023 составило 566 тысяч. Рекорд был зафиксирован в августе прошлого года, когда в течение месяца на площадке было зарегистрировано 217 тысяч посещений.