Новый снегопад зарядит сразу на 2 дня подряд — зима еще покажет Владивостоку

Новый снегопад зарядит сразу на 2 дня подряд во Владивостоке. Зима еще покажет жителям, на что способна, ведь актуальный прогноз на конец февраля выставили на метеорологическом сайте Gismeteo, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным портала погоды, в самые последние два дня февраля — 28 и 29 числа, в столице ДФО ожидается снежный удар. За двое суток в городе выпадет более 5 мм осадков. Так в среду, 28 февраля, ожидается снегопад при температуре воздуха в −2 градуса. В четверг, 29 февраля, удар будет немного слабее, но станет морозе на 2 градуса. В ночные часы столбики будут на уровне от −6 градусов до −11.
Напомним, что сегодня, 22 февраля, во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, временами сильный. Температура воздуха в утренние часы −13…-15°C, днём −6…-8°C. В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы −16…-18°C, днем −4…-6°С. А в соседней Находке — переменная облачность и тоже без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха в утренние часы −11…-13°C, днём −2…-4°C.