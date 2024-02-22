Новый снегопад зарядит сразу на 2 дня подряд — зима еще покажет Владивостоку

По данным портала погоды, в самые последние два дня февраля — 28 и 29 числа, в столице ДФО ожидается снежный удар. За двое суток в городе выпадет более 5 мм осадков. Так в среду, 28 февраля, ожидается снегопад при температуре воздуха в −2 градуса. В четверг, 29 февраля, удар будет немного слабее, но станет морозе на 2 градуса. В ночные часы столбики будут на уровне от −6 градусов до −11.