Прокуратура Приморья обжалует приговор бизнесмену Эдуарду Бабакохяну

Напомним, следствием и судом установлено, что с апреля по декабрь 2022 года фигурант передавал взятки от своего брата Армена Бабакохяна, обвиняемого в организации двух убийств в 2001 и 2002 году во Владивостоке, оперуполномоченному СИЗО-1 за передачу запрещенных предметов: телефонов, промышленных товаров, которые обвиняемые и подозреваемые не могут иметь при себе. Денежные средства, 130 тысяч рублей, были перечислены на банковскую карту.