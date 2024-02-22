Прокуратура Приморья обжалует приговор бизнесмену Эдуарду Бабакохяну

Прокуратура Приморского края будет обжаловать приговор осужденному бизнесмену Эдуарду Бабакохяну. Он обвинялся в посредничестве в передаче взяток от своего брата Армена работнику СИЗО. Суда назначил фигуранту наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1, 3 млн рублей. В надзорном ведомстве приговор посчитали слишком мягким, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого суда.
«От прокурора поступило апелляционное представление, сторонам по делу предоставлен срок для принесения возражений до 26 февраля. От стороны защиты апелляционных жалоб пока не поступило», — сообщили в краевом суде.
Напомним, следствием и судом установлено, что с апреля по декабрь 2022 года фигурант передавал взятки от своего брата Армена Бабакохяна, обвиняемого в организации двух убийств в 2001 и 2002 году во Владивостоке, оперуполномоченному СИЗО-1 за передачу запрещенных предметов: телефонов, промышленных товаров, которые обвиняемые и подозреваемые не могут иметь при себе. Денежные средства, 130 тысяч рублей, были перечислены на банковскую карту.
Между тем, Эдуард Бабакохян и его брат Армен проходят обвиняемыми по еще одному уголовному делу — «подкуп или принуждение к даче показаний». Как считает следствие, с августа по октябрь 2023 года Армен Бабакохян совместно с братом и иными лицами принуждали свидетелей к даче ложных показаний.