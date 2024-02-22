Праздничную программу на 23 Февраля опубликовали в Новосибирске

Об этом сообщило издание «АиФ в Новосибирске».
В полдень в пятницу пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на «Монументе Славы». В нем примет участие врио мэра Олег Клемешов, представители правительства области, представители общественных организаций, члены патриотических клубов, ветераны и жители города.
Из репродукторов в этот день ежечасно будут звучать поздравительные ролики, военные песни и сообщение об интересных фактах. Программа начнется в 10 утра и продлится до 20 часов.
Любители активного отдыха смогут в этот день принять участие в лыжной «Гонке мужества», посвященной памяти Федора Ивачева и бойцов лыжных батальонов. Гонка пройдет на стадионе «Красное знамя» на Тимирязева, 5. Зарегистрироваться на соревнование можно на сайте «Спорт Союз».
Движение транспорта на время проведения праздничных мероприятий будет ограничено. С 8 до 22 часов — от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2. Пропускать будут только военную технику и транспорт 41-й общевойсковой армии.
20 до 22 часов — по путепроводу на площади Инженера Будагова будут пропускать только общественный транспорт.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске назвали сумму женских трат на подарки коллегам на 23 Февраля.