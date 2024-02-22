Праздничную программу на 23 Февраля опубликовали в Новосибирске

В полдень в пятницу пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на «Монументе Славы». В нем примет участие врио мэра Олег Клемешов, представители правительства области, представители общественных организаций, члены патриотических клубов, ветераны и жители города.

Из репродукторов в этот день ежечасно будут звучать поздравительные ролики, военные песни и сообщение об интересных фактах. Программа начнется в 10 утра и продлится до 20 часов.

Любители активного отдыха смогут в этот день принять участие в лыжной «Гонке мужества», посвященной памяти Федора Ивачева и бойцов лыжных батальонов. Гонка пройдет на стадионе «Красное знамя» на Тимирязева, 5. Зарегистрироваться на соревнование можно на сайте «Спорт Союз».

В 21 час над городом прогремит артиллерийский салют, который дадут из четырех гаубиц и 4 салютных установок. Всего они выпустят 30 залпов на улице Обская, 2. С 8 утра и до окончания праздничной программы движение на этом участке будет ограничено.