Жители Хабаровского края игнорируют новые правила выгула собак

Правда, не уточняется, в какое время и как часто данные рейды проходят, в каких именно местах, понес ли уже кто-то из владельцев четвероногих ответственность за несоблюдение требований. К слову, за нарушение правил выгула животных установлен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.