Жители Хабаровского края игнорируют новые правила выгула собак

Согласно новому закону, животное не должно находиться на улице без поводка, кроме того, хозяин обязан убирать за питомцем отходы жизнедеятельности. Но хабаровчане пока не заметили, чтобы владельцы четвероногих соблюдали новые требования.
Рейды для выявления нарушителей правил выгула домашних животных начали проводить в Комсомольске, но в Хабаровске об этой деятельности горожане ничего не слышали. В краевом центре многие дворовые территории к концу февраля погрязли в собачьих испражнениях. Жители региона, невзирая на новый закон, так и не убирают за своими питомцами.
— Я предлагал проводить рейдовые мероприятия, в том числе с оперуполномоченными и сотрудниками управления ветеринарии во исполнение требований вновь принятого закона № 459 о дополнительных требованиях содержания животных, где также предусмотрена административная ответственность за их нарушение. На уровне края в полной мере проработаны все полномочия, данные федеральным законодательством, — рассказал Александр Бруско, председатель постоянного комитета по вопросам строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Законодательной думы Хабаровского края.
— Управлением ветеринарии края организовано проведение рейдовых мероприятий на территории Хабаровска для принятия мер реагирования в отношении лиц, допускающих нарушение законодательства в области обращения с животными, — сообщили в управлении ветеринарии Хабаровского края.
Правда, не уточняется, в какое время и как часто данные рейды проходят, в каких именно местах, понес ли уже кто-то из владельцев четвероногих ответственность за несоблюдение требований. К слову, за нарушение правил выгула животных установлен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.