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Дороги закрыли в семи регионах Казахстана из-за непогоды

В семи областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал «КазАвтоЖола».
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 80% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий по состоянию на 6:00 четверга 22 февраля, введено ограничение движения транспорта на 28 автодорогах республиканского значения в семи областях:

Область Абай — 6 автодорог общей протяженностью 1841 километр.

Акмолинская область — одна автодорога общей протяженностью 41 километр.

Восточно-Казахстанская область — 7 автодорог общей протяженностью 1238 километров.

Карагандинская область — 3 автодороги общей протяженностью 265 километров.

Костанайская область — одна автодорога общей протяженностью 83 километра.

Павлодарская область — 9 автодорог общей протяженностью 1624 километра.

В области Ұлытау закрыта одна автодорога общей протяженностью 115 километров.

«По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5207 км или 20,83% от всей сети. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 223 единиц техники и 233 человек», — говорится в сообщении компании.

Отметим, вечером 21 февраля почти 20 дорог перекрыли в Казахстане из-за непогоды.

Напомним, ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.

А на территории «Семей орманы» в области Абай в ночь с 20 на 21 февраля была зафиксирована самая низкая температура за последние 20 лет — столбики термометров опустились до −55 градусов.