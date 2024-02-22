Расписание движения пригородных поездов на март обновили в Хабаровске

Пригородные поезда Хабаровска в марте этого года снова изменят расписание. По сложившейся традиции, вызванной работами на железной дороге и необходимостью создания так называемых «технологических окон», в определенные дни электрички будут опережать свой обычный график. Изменения коснутся шести маршрутов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня.
По понедельникам и пятницам 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 марта опередят график:
На 1 час 20 минут — поезд № 6862 (6864)/6838 “Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1”.
На 1 час 6 минут — поезда № 6803 “Хор — Хабаровск-1” и № 6804 “Хабаровск-1 — Хор”.
На 1 час 11 минут — поезда № 6807 “Хор — Хабаровск-1” и поезд № 6808 “Хабаровск-1 — Хор”.
По вторникам и субботам 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 марта на 50 минут раньше действующего расписания будет работать электричка № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1».