Расписание движения пригородных поездов на март обновили в Хабаровске

Пригородные поезда Хабаровска в марте этого года снова изменят расписание. По сложившейся традиции, вызванной работами на железной дороге и необходимостью создания так называемых «технологических окон», в определенные дни электрички будут опережать свой обычный график. Изменения коснутся шести маршрутов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня.



По понедельникам и пятницам 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 марта опередят график: