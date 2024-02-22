Бастрыкин поручил возобновить дело о застройке стадиона «Пионер» в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ, в 2013 году объект передали в УКС, однако вследствие ненадлежащего содержания бывший стадион пришёл в ненадлежащее состояние, а в дальнейшем участок и вовсе был продан частным лицам. В настоящее время на этом месте запланировано строительство многоквартирных домов. Известно, что в СУ СК РФ по Иркутской области ранее по данному факту завели уголовное дело, однако впоследствии расследование было прекращено.