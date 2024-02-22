22 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

В 2006 году в качестве консультативно-совещательного органа при Президенте Казахстана для выработки наиболее эффективных мер по улучшению положения женщин, детей и семей, а также в целях защиты интересов семьи, обеспечения необходимых условий для участия женщин в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны была образована Национальная комиссия по делам семьи и гендерной политике. Такого солидного институционального механизма по делам семьи и женщин нет ни в одной стране СНГ, и это получило высокую оценку мирового сообщества.