Под Хабаровском отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества

Под Хабаровском артиллеристы отрепетировали праздничный салют ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Подготовка к торжественному залпу состоялась 21 февраля в селе Князе-Волконском. В ней участвовали 60 военнослужащих отдельного гвардейского мотострелкового соединения ВВО и 15 единиц техники. Репетиция проходила под контролем офицеров управления ракетных войск и штаба артиллерии.
«Артиллеристы отработали вопросы синхронности выстрелов во время салюта и слаженности действий номеров расчетов пушек. Уделялось внимание соблюдению установленных интервалов между орудиями, размещёнными на заранее подготовленной огневой позиции», — прокомментировали в военном ведомстве.
Праздничный салют прогремит 23 февраля в 21:00 на набережной стадиона имени Ленина. Открыть огонь из пушек получили право наиболее отличившиеся военнослужащие.