Под Хабаровском отрепетировали салют ко Дню защитника Отечества

Подготовка к торжественному залпу состоялась 21 февраля в селе Князе-Волконском. В ней участвовали 60 военнослужащих отдельного гвардейского мотострелкового соединения ВВО и 15 единиц техники. Репетиция проходила под контролем офицеров управления ракетных войск и штаба артиллерии.