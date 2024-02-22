В Новосибирске 280 млн рублей потратят на ремонт Советского шоссе

Заказчиком выступает ТУАД Новосибирской области. В ноябре 2023 года оно анонсировало ремонт участка км 5+026 — км 7+800 протяженностью 2,774 километра — он начинается недалеко АЗС «Прайм» у поворота на поселок Мичуринский и заканчивается за проездом Автомобилистов.