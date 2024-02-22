Землетрясение почувствовали в Алматы — МЧС

Подземные толчки зафиксировала сеть сейсмических станций «ННЦСН и И» МЧС Казахстана.
Землетрясение произошло 22 февраля, в 00:26, его эпицентр расположен в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Это афтершок, уточнили в МЧС страны.
Сведения об ощутимости в Алматы: 2 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.
Министерство по ЧС порекомендовало сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Крупное землетрясение в Алматы в конце января
В ночь на 23 января в Алматы ощутили подземные толчки в 5 баллов. Землетрясение произошло на границе Китая и Кыргызстана, но вызвало панику в мегаполисе и других городах Казахстана.
Очевидцы публиковали фото и видео — в их квартирах раскачивались люстры, из шкафов падала посуда, отваливалась штукатурка, многие эвакуировались из домов.