S7 в марте возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск

C 12 марта авиакомпания S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение между Новосибирском и Усть-Каменогорском. Ранее рейсы отменили в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Airbus A320, которые будут вмещать в себя более 170 пассажиров.
До конца марта воздушные судна будут летать по вторникам и четвергам во второй половине дня. Со 2 апреля полеты перенесут на утро вторников и суббот.
Напомним, S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Баку.