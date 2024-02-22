Красноярцам рассказали о работе медучреждений в февральские праздники

Во взрослой амбулаторно-поликлинической сети 24 февраля с 8:00 до 16:00 пациентов будут принимать участковый терапевт, хирург, акушер-гинеколог. Будут работать прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты, регистратуры и call-центры поликлиник. В это время можно пройти диспансеризацию, а также выписать льготное лекарство.
К участковому педиатру можно попасть на прием 24 февраля с 8:00 до 14:00. Так же будут работать взрослые и детские стоматологи и стоматологи-хирурги.
Красноярским краевым клиническим онкологическим диспансером 24 февраля с 8:00 до 16:00 будет организовано оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, включая проведение противоопухолевой терапии. На это же время организована предварительная запись пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.
В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, включая специализированные, служба скорой медицинской помощи, отмечает пресс-служба регионального минздрава.