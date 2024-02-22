Красноярцам рассказали о работе медучреждений в февральские праздники

Во взрослой амбулаторно-поликлинической сети 24 февраля с 8:00 до 16:00 пациентов будут принимать участковый терапевт, хирург, акушер-гинеколог. Будут работать прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты, регистратуры и call-центры поликлиник. В это время можно пройти диспансеризацию, а также выписать льготное лекарство.