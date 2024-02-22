Красноярский край отметили среди лидеров по нацпроекту «Образование»

Красноярский край вошёл в число регионов-лидеров по выполнению нацпроекта «Образование» и федеральной программы модернизации систем школьного образования. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что за пять лет с 2019 года в Красноярском крае построено 32 детских сада, 24 школы. До конца 2024 года возведут ещё шесть школ, три из которых строят в рамках нацпроекта «Образование».
В регионе успешно ремонтируют школы. В 2022—2023 годах отремонтировано 35 школ, ещё 40 школ отремонтируют в ближайшие три года.
При этом активное участие в разработке дизайнерских решений принимают родители, учителя и сами школьники.
Ранее сообщалось о том, что к шести красноярским школам планируют пристроить модульные здания. Они помогут разгрузить переполненные школы, добавив 1600 мест.