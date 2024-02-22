Красноярский край отметили среди лидеров по нацпроекту «Образование»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что за пять лет с 2019 года в Красноярском крае построено 32 детских сада, 24 школы. До конца 2024 года возведут ещё шесть школ, три из которых строят в рамках нацпроекта «Образование».