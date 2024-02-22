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Красноярский край отметили среди лидеров по нацпроекту «Образование»

За пять лет с 2019 года в Красноярском крае построено 32 детских сада, 24 школы.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярский край вошёл в число регионов-лидеров по выполнению нацпроекта «Образование» и федеральной программы модернизации систем школьного образования. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что за пять лет с 2019 года в Красноярском крае построено 32 детских сада, 24 школы. До конца 2024 года возведут ещё шесть школ, три из которых строят в рамках нацпроекта «Образование».

В регионе успешно ремонтируют школы. В 2022—2023 годах отремонтировано 35 школ, ещё 40 школ отремонтируют в ближайшие три года.

Во всех отремонтированных школах создаются новые пространства, открываются центры детских инициатив, где школьники вместе с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями реализуют социально значимые проекты, раскрывают свой потенциал.

При этом активное участие в разработке дизайнерских решений принимают родители, учителя и сами школьники.

Ранее сообщалось о том, что к шести красноярским школам планируют пристроить модульные здания. Они помогут разгрузить переполненные школы, добавив 1600 мест.

образование