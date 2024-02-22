Минэкологии края проверило работу Красноярской ТЭЦ-1 в режим НМУ — превышений нет

«То, что главный государственный инспектор Красноярского края сегодня в период НМУ находится на территории ТЭЦ-1, которая относится к объектам федерального надзора — говорит об открытости предприятия. ТЭЦ-1 является ключевым объектом города Красноярска, находится в глубокой модернизации. Модернизация в полном объеме не завершена, вместе с тем с момента крайнего визита на предприятие мы говорим о том, что произошло введение в эксплуатацию девятого фильтра (всего их будет 15), и за 2024 год будут введены еще три фильтра в эксплуатацию. Таким образом планы предприятия по выполнению комплексного плана по снижению выбросов, они находятся в степени реализации. Каждый электрофильтр дает снижение выбросов в атмосферу города примерно на 6%, поэтому сегодня действующие девять фильтров дают высокий экологический эффект», — рассказ министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.