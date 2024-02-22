Минэкологии края проверило работу Красноярской ТЭЦ-1 в режим НМУ — превышений нет

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин рассказал о том, что во время безветрия станция работает в особом режиме, кроме того, усиливается контроль над функционированием оборудования.
Краевая экологическая лаборатория провела инструментальный контроль на границах санитарно-защитной зоны предприятия. Анализ отобранных проб воздуха не зафиксировал превышений максимально-разовых предельно-допустимых концентраций контрольных веществ.
При этом станция, которая находится в активной экологической модернизации, самостоятельно ведёт надзор за выбросами с помощью системы непрерывного онлайн-мониторинга. Работу этой системы проинспектировал Владимир Часовитин.
«То, что главный государственный инспектор Красноярского края сегодня в период НМУ находится на территории ТЭЦ-1, которая относится к объектам федерального надзора — говорит об открытости предприятия. ТЭЦ-1 является ключевым объектом города Красноярска, находится в глубокой модернизации. Модернизация в полном объеме не завершена, вместе с тем с момента крайнего визита на предприятие мы говорим о том, что произошло введение в эксплуатацию девятого фильтра (всего их будет 15), и за 2024 год будут введены еще три фильтра в эксплуатацию. Таким образом планы предприятия по выполнению комплексного плана по снижению выбросов, они находятся в степени реализации. Каждый электрофильтр дает снижение выбросов в атмосферу города примерно на 6%, поэтому сегодня действующие девять фильтров дают высокий экологический эффект», — рассказ министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Реализация экологической модернизации ТЭЦ-1 в результате даст уменьшение общих выбросов станции на 20%, а по твердым веществам на 80%, уже сейчас последний показатель снизился более, чем на 40%.