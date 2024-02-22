В Новосибирске на площади Энергетиков встали троллейбусы из-за обрыва сети

В четверг, 22 февраля, в Новосибирске на площади Энергетиков оборвалась контактная сеть троллейбусов. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
«На площади Энергетиков оборвалась контактная сеть троллейбусов, предположительно, по вине водителя грузового автомобиля», — написали в паблике.
По словам подписчиков, провода сейчас лежат на земле. На данный момент в сторону Димитровского моста практически заблокировано. Также там произошло ДТП. В комментариях к посту многие пишут, что уже больше часа стоят в пробках.
«61-й поехал через Октябрьский. Муж 2 часа едет на Фабричную», — написала сибирячка.
По данным Яндекс.карт, дорожная ситуация сейчас оценивается в 7 баллов. Пробки образовались на площади Энергетиков, площади Труда и на подъездах к ним, на Станиславского, Широкой, Станционной, Ватутина, Котовского, Пархоменко.