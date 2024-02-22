В Новосибирском зоопарке не будет льва после смерти Сэма

В Новосибирском зоопарке готовятся к строительству новых комплексов для животных «Северный полюс» и «Кошкин дом». Вот только льва в нем не будет. Об этом сообщил портал VN.ru со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило.
В «Кошкином доме» поселят пум, рыжую и канадскую рысей, енотов и североамериканских дикобразов. Изюминкой комплекса станет специальный вольер, в котором посетители смогут оказаться «лицом к лицу» с пумой.
А в «Северном полюсе» будут жить белые медведи, полярные волки, полярные совы, лисицы и песцы.
Сроки реализации этих планов пока неизвестны.
Сейчас идет строительство третьей очереди контактного зоопарка. Пять новых объектов построено в комплексе «Азия». Полностью этот блок будет готов в следующем году.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что белье и пледы подарили орангутанги Бату и Мишель в Новосибирском зоопарке.