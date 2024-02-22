На острове Отдыха красноярцы могут бесплатно заниматься фиджитал-спортом

«Мы стараемся вовлечь ребят не только в кибермир, но и в реальное занятие физической культурой и спортом. Особых умений здесь не требуется, главное — это не лениться и хотеть активно заниматься. У каждой дисциплины есть свои особенности, и все они уникальны. Фиджитал-спорт можно назвать новым витком развития, который позволяет ребятам выходить за рамки домашних тренировок», — рассказал инструктор Центра спортивных клубов Евгений Страмилов.