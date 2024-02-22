На острове Отдыха красноярцы могут бесплатно заниматься фиджитал-спортом

Этот вид спорта представляет собой совмещение реального и виртуального спорта, где одна и та же команда соревнуется сначала на компьютерном симуляторе, а затем встречается на настоящем игровом поле. В январе 2023 года приказом Министерства спорта России фиджитал-спорт был официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин.
«Мы стараемся вовлечь ребят не только в кибермир, но и в реальное занятие физической культурой и спортом. Особых умений здесь не требуется, главное — это не лениться и хотеть активно заниматься. У каждой дисциплины есть свои особенности, и все они уникальны. Фиджитал-спорт можно назвать новым витком развития, который позволяет ребятам выходить за рамки домашних тренировок», — рассказал инструктор Центра спортивных клубов Евгений Страмилов.
Клуб нового поколения находится рядом с Центральным стадионом. В нем уже занимаются порядка 30 воспитанников, а также работают два инструктора по спорту.
Вступить в клуб могут все желающие старше 6 лет. Для этого необходимо принести инструктору заявление о зачисление и медицинскую справку. Занятия проходят бесплатно, отмечает пресс-служба мэрии.