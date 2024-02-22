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На острове Отдыха красноярцы могут бесплатно заниматься фиджитал-спортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день можно выбрать две дисциплины — это фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол. В ближайшем будущем появятся фиджитал-керлинг, а также Counter Strike.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Этот вид спорта представляет собой совмещение реального и виртуального спорта, где одна и та же команда соревнуется сначала на компьютерном симуляторе, а затем встречается на настоящем игровом поле. В январе 2023 года приказом Министерства спорта России фиджитал-спорт был официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин.

«Мы стараемся вовлечь ребят не только в кибермир, но и в реальное занятие физической культурой и спортом. Особых умений здесь не требуется, главное — это не лениться и хотеть активно заниматься. У каждой дисциплины есть свои особенности, и все они уникальны. Фиджитал-спорт можно назвать новым витком развития, который позволяет ребятам выходить за рамки домашних тренировок», — рассказал инструктор Центра спортивных клубов Евгений Страмилов.

Клуб нового поколения находится рядом с Центральным стадионом. В нем уже занимаются порядка 30 воспитанников, а также работают два инструктора по спорту.

​Вступить в клуб могут все желающие старше 6 лет. Для этого необходимо принести инструктору заявление о зачисление и медицинскую справку. Занятия проходят бесплатно, отмечает пресс-служба мэрии.

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