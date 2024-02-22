Составлен портрет среднестатистического мужчины в Красноярском крае

В канун праздника Дня защитника Отечества Красноярскстат подготовил данные о мужчинах региона. В ведомстве рассказали об их численности, возрасте, браках и работе.
Всего в крае на 1 января 2023 года проживало 1 миллион 321 тысяча 300 мужчин, или 46,4% общей численности населения. Из них 63,4% в трудоспособном возрасте, 22,1% — старше него, 14,5% — младше.
Средний возраст мужчин в крае составил 36,7 лет: в городах — 36,5 лет, в селах — 37,8 лет.
Долгожителей в возрасте 95 лет и старше насчитывалось 241, из них в возрасте 100 лет и старше — 22 мужчины.
В 2022 году 43,1% мужчин вступили в брак в 25−34 лет. В возрасте 60 лет и старше зарегистрировали отношения 663 мужчины, из них 50 — ранее никогда не были женаты.
Уровень занятости среди мужчин Красноярского края составил 67,8%. Их численность значительно преобладают в таких сферах деятельности, как строительство (89,7% от всех работников); добыча полезных ископаемых (84,4%); обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (80,1%); транспортировка и хранение, информация и связь (77,2%); сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство (71,6%).