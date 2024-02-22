Портреты героев СВО, написанные иркутянами, представили на Международной выставке-форуме «Россия»

«Иркутская область стала участником конкурса творческих работ “Уголь земли русской” в прошлом году. Этот важный патриотический и просветительский проект объединил художников всей России и новых территорий нашей страны. Организатором конкурса в Приангарье выступил Иркутский областной художественный колледж. Всего художники нашего региона написали 51 портрет. Лучшие были отобраны экспертами. Одна часть из них отравилась на ВДНХ, а другая вошла в экспозицию выставки “Жены героев” и размещена в фойе Иркутского областного музыкального театра», — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.