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Портреты героев СВО, написанные иркутянами, представили на Международной выставке-форуме «Россия»

Иркутская область, НИА-Байкал — На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве представили графические портреты героев специальной военной операции.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Они были созданы участниками межрегионального конкурса творческих работ «Уголь земли русской», который является частью программы Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Всего в экспозицию вошли 100 портретов, из них 16 написаны иркутянами. Презентация работ состоялась в павильоне № 57 «Россия — моя история», сообщает пресс-служба областного Правительства.

«Иркутская область стала участником конкурса творческих работ “Уголь земли русской” в прошлом году. Этот важный патриотический и просветительский проект объединил художников всей России и новых территорий нашей страны. Организатором конкурса в Приангарье выступил Иркутский областной художественный колледж. Всего художники нашего региона написали 51 портрет. Лучшие были отобраны экспертами. Одна часть из них отравилась на ВДНХ, а другая вошла в экспозицию выставки “Жены героев” и размещена в фойе Иркутского областного музыкального театра», — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В конкурсе приняли участие студенты Иркутского областного художественного колледжа и иркутских вузов, члены регионального отделения «Союза художников РФ» и его молодежного объединения «Молодые художники Иркутска», учащиеся детских школ искусств. Всего свои работы в оргкомитет направили 42 человека из 21 учреждения культуры Иркутской области. Это художники 16 городов и районов Приангарья.

Конкурс инициирован Комитетом семей воинов Отечества, который является организатором Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

искусство