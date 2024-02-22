Портреты героев СВО, написанные иркутянами, представили на Международной выставке-форуме «Россия»

Они были созданы участниками межрегионального конкурса творческих работ «Уголь земли русской», который является частью программы Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».
«Иркутская область стала участником конкурса творческих работ “Уголь земли русской” в прошлом году. Этот важный патриотический и просветительский проект объединил художников всей России и новых территорий нашей страны. Организатором конкурса в Приангарье выступил Иркутский областной художественный колледж. Всего художники нашего региона написали 51 портрет. Лучшие были отобраны экспертами. Одна часть из них отравилась на ВДНХ, а другая вошла в экспозицию выставки “Жены героев” и размещена в фойе Иркутского областного музыкального театра», — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В конкурсе приняли участие студенты Иркутского областного художественного колледжа и иркутских вузов, члены регионального отделения «Союза художников РФ» и его молодежного объединения «Молодые художники Иркутска», учащиеся детских школ искусств. Всего свои работы в оргкомитет направили 42 человека из 21 учреждения культуры Иркутской области. Это художники 16 городов и районов Приангарья.
Конкурс инициирован Комитетом семей воинов Отечества, который является организатором Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».