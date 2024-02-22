Впервые за шесть лет: хабаровский «Амур» стал последним участником плей-офф КХЛ

Хабаровские болельщики ликуют: «Амур» наконец-то вышел в плей-офф и поборется за Кубок Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова пересилили себя и концу регулярного чемпионата сделали рывок, о котором «тигров» умоляли со времен легендарного сезона 2017/18. Как так вышло — сейчас расскажем.
«Амур» весь сезон шел ни шатко, ни валко, прыгая между девятым и десятым местами. В середине регулярного чемпионата часть топовых игроков выбыла из-за травм, и болельщики, казалось, потеряли всю надежду. Но к концу сезона «тигры» как будто пересобрались. Тот же состав, но другая игра: более напористая, более стремительная. Не удивительно, что итогом стали семь побед подряд и желанное восьмое место в Восточной конференции.
За Кубок Гагарина будут бороться: от Запада — СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА (действующий чемпион КХЛ) и минское «Динамо».
Восьмерка Восточной конференции выглядит так: «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».
У хабаровчан впереди три матча, но они не повлияют на состав команд в плей-офф. Календаря игр будущих еще нет. «Регулярка» завершится 26 февраля. Кстати, главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов удержал за собой титул человека, команды которого ни разу не пропускали розыгрыш Кубка Гагарина.