Впервые за шесть лет: хабаровский «Амур» стал последним участником плей-офф КХЛ

«Амур» весь сезон шел ни шатко, ни валко, прыгая между девятым и десятым местами. В середине регулярного чемпионата часть топовых игроков выбыла из-за травм, и болельщики, казалось, потеряли всю надежду. Но к концу сезона «тигры» как будто пересобрались. Тот же состав, но другая игра: более напористая, более стремительная. Не удивительно, что итогом стали семь побед подряд и желанное восьмое место в Восточной конференции.