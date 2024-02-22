Минтранс Приморского края озвучил изменения в составах пригородных поездов

В Приморье в период праздничных дней увеличат составность вагонов в пригородных поездах. Такое решение приняли компания-перевозчик «Экспресс Приморья» совместно с Минтрансом края, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Эти небольшие временные изменения помогут не допустить ситуаций, когда людям не достанется места в электричке из-за большого потока людей, желающих навестить родных или провести время вне дома в праздничные дни.
7 марта: № 6709/6712/6714 «Владивосток — Сибирцево — Арсеньев — Новочугуевка» (отправлением в 21:48) выйдет на маршрут составностью 2 вагона.
8 марта: № 6711/6713/6716 «Новочугуевка — Арсеньев — Сибирцево — Владивосток» (отправлением в 21:55) — 2 вагона.
10 марта: № 6365 «Владивосток — Спасск-Дальний» (отправлением в 11:01) выйдет на маршрут в увеличенной составности — 8 вагонов. Столько же будет у № 6366 «Спасск-Дальний — Владивосток» (отправлением в 15:55).