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Минтранс Приморского края озвучил изменения в составах пригородных поездов

В период праздничных дней в пригородных поездах Приморья увеличат число вагонов.
Источник: "Экспресс Приморья"

В Приморье в период праздничных дней увеличат составность вагонов в пригородных поездах. Такое решение приняли компания-перевозчик «Экспресс Приморья» совместно с Минтрансом края, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Эти небольшие временные изменения помогут не допустить ситуаций, когда людям не достанется места в электричке из-за большого потока людей, желающих навестить родных или провести время вне дома в праздничные дни.

25 февраля добавят вагоны составу № 6365 «Владивосток — Спасск-Дальний» (отправление в 11:01). Он выйдет на маршрут в увеличенной составности — 8 вагонов. Столько же будет у № 6366 «Спасск-Дальний — Владивосток» (отправлением в 15:55).

7 марта: № 6709/6712/6714 «Владивосток — Сибирцево — Арсеньев — Новочугуевка» (отправлением в 21:48) выйдет на маршрут составностью 2 вагона.

8 марта: № 6711/6713/6716 «Новочугуевка — Арсеньев — Сибирцево — Владивосток» (отправлением в 21:55) — 2 вагона.

10 марта: № 6365 «Владивосток — Спасск-Дальний» (отправлением в 11:01) выйдет на маршрут в увеличенной составности — 8 вагонов. Столько же будет у № 6366 «Спасск-Дальний — Владивосток» (отправлением в 15:55).