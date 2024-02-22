Как пройти диспансеризацию?

Для прохождения диспансеризации нужно записаться через Госуслуги или регистратуру поликлиники, имея при себе паспорт и полис ОМС. Местом прохождения может быть поликлиника, фельдшерский пункт или центр здоровья. Для людей от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после 40 лет — каждый год.