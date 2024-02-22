Как пройти диспансеризацию?

Диспансеризация — это не только раннее выявление заболеваний, но и предотвращение осложнений, оценка состояния здоровья и возможность быть в курсе динамики состояния здоровья.
Многие серьёзные заболевания от болезней систем кровообращения до сахарного диабета протекают бессимптомно. Однако диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и повышать шансы на успешное лечение. Главный областной специалист по медицинской профилактике, к. м. н. Тамара Жиляева напоминает о правилах её прохождения.
Как правильно пройти диспансеризацию?
Для прохождения диспансеризации нужно записаться через Госуслуги или регистратуру поликлиники, имея при себе паспорт и полис ОМС. Местом прохождения может быть поликлиника, фельдшерский пункт или центр здоровья. Для людей от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, а после 40 лет — каждый год.
Если вы работаете, но планируете пройти диспансеризацию, хорошая новость: на это предоставляется оплачиваемый выходной, а работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста — два выходных дня.
Обследования и анализы врачи назначают не по желанию пациента, а в соответствии с правилами диспансеризации и в конкретной ситуации. Минздрав РФ утверждает перечень обследований для каждого возраста и пола.
Перед началом диспансеризации пациенту нужно лишь заполнить согласие на медицинское вмешательство и анкету о наличии хронических неинфекционных заболеваний.
Сама диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап включает обязательные обследования: терапевт примет пациента, осмотрит, даст направление на базовые анализы и при необходимости отправит на дополнительные обследования и к узким специалистам.
Во время диспансеризации можно бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализы крови, проверить щитовидную железу и выявить наличие онкологических заболеваний. Этот этап обычно занимает 1−2 дня.
Второй этап — углубленный медицинский осмотр, если на первом этапе выявляются какие-то риски и проблемы. Для тех, кто переболел COVID-19, так же предусмотрена углубленная диспансеризация.
По результатам всех обследований врач в итоге устанавливает группу здоровья. Если обнаружились серьёзные заболевания, пациента ставят на учёт и в будущем будут наблюдать более тщательно.