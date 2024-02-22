Служба ветеринарии Иркутской области подвела итоги конкурса рисунков

Больше 400 работ поступило на областной конкурс рисунков «Мой питомец — моя ответственность». Его проводила служба ветеринарии Приангарья с 1 декабря 2023 года по 15 февраля 2024 года. Цель — воспитать и укрепить у детей гуманное отношение к животным. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.
На первом этапе рисунки оценивали работники районных и городских станций по борьбе с болезнями животных. Во второй этап прошло 42 работы. Победителей в трех возрастных категориях определили эксперты службы ветеринарии региона.
— Дети по-разному изобразили своих питомцев — на прогулке и дома, в окружении семьи. Спасибо всем участникам конкурса за любовь и заботу о животных, которая отражена в этих рисунках, — сказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Участники получили сертификаты и подарки: краски, кисти, альбомы. А победителям вручат дипломы и подарочные сертификаты. Их наградят после 13 марта 2024 года.