Служба ветеринарии Иркутской области подвела итоги конкурса рисунков

Больше 400 работ поступило на областной конкурс рисунков «Мой питомец — моя ответственность». Его проводила служба ветеринарии Приангарья с 1 декабря 2023 года по 15 февраля 2024 года. Цель — воспитать и укрепить у детей гуманное отношение к животным. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.