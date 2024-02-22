Следующая рабочая неделя в Приморье начнется с непогоды

В начале следующей недели погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, в понедельник и вторник, 26 и 27 февраля, в средней тропосфере высотная ложбина может вызвать небольшой снег.
Синоптики отмечают, что минимальные температуры будут колебаться от −7 °С на юге до −25 °С на севере. Максимальные составят 0…-10 °С. Снег прогнозируют и в северных районах — местами.
В среду, 28 февраля, есть вероятность выхода южного циклона на акваторию Японского моря, что повлечет за собой ухудшение погодных условий на значительной территории Приморья.
«Учитывая большую заблаговременность, прогнозы будут уточняться», — уточнили в Примгидромете.
Владивостоке в начале недели осадков не предвидится, а в середине возможен снег. Температура в ночные часы −7…-11 °С, днем −2…-6°С.