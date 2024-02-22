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Игорь Кобзев вручил медали общественного признания «Отец солдата» родителям участников СВО

Иркутская область, НИА-Байкал — В рамках заседания Совета при Губернаторе Иркутской области по делам ветеранов состоялась церемония вручения награды общественного признания «Отец солдата», посвященная Дню защитника Отечества.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев вручил десять медалей, а также благодарственные письма Губернатора Иркутской области родителям участников специальной военной операции из Усолья-Сибирского, Усольского и Аларского районов. Сыновья, которых отцы и матери воспитали настоящими защитниками Родины, были удостоены государственных наград Российской Федерации и министерства обороны РФ. Трое посмертно.

Губернатор отметил, что День защитника Отечества, который будет отмечаться 23 февраля, приобретает разные краски — героизма, оптимизма, терпения, сопереживания, поддержки.

«Уверен, что линия фронта сегодня в сердце каждого из вас, и каждый делает все возможное, чтобы внести вклад в общую победу. Спасибо вам за воспитание настоящих сыновей. Сейчас мы как никогда отчетливо понимаем, что у героя могут быть только героические родители», — обратился к награжденным Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, медаль общественного признания «Отец солдата» была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России». Медалью награждаются отцы, чьи сыновья, являясь участниками СВО, проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания и награждены государственными наградами, а также отцы, которые принимают участие в СВО наравне со своими сыновьями.

Игорь Кобзев пообщался со всеми награжденными, поинтересовался, требуется ли какая-либо помощь. Все возникшие вопросы будут отработаны совместно с Иркутским филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

На заседании также была озвучена инициатива Общественной палаты региона об учреждении Дня памяти жителей Иркутской области, погибших при исполнении воинского долга. Губернатор поддержал предложение. Дата будет выбрана в рамках широкого обсуждения.

Кроме того, Совет рассмотрел вопросы создания в Иркутске мемориала «Аллея памяти и славы», посвященного ветеранам локальных военных конфликтов и специальных военных операций, и других памятных мест.

В преддверии Дня защитника Отечества Игорь Кобзев поздравил участников заседания с наступающим праздником и выразил слова признательности всем защитникам Родины.