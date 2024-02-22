Игорь Кобзев вручил медали общественного признания «Отец солдата» родителям участников СВО

«Уверен, что линия фронта сегодня в сердце каждого из вас, и каждый делает все возможное, чтобы внести вклад в общую победу. Спасибо вам за воспитание настоящих сыновей. Сейчас мы как никогда отчетливо понимаем, что у героя могут быть только героические родители», — обратился к награжденным Игорь Кобзев.