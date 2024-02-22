Игорь Кобзев вручил медали общественного признания «Отец солдата» родителям участников СВО

Глава региона Игорь Кобзев вручил десять медалей, а также благодарственные письма Губернатора Иркутской области родителям участников специальной военной операции из Усолья-Сибирского, Усольского и Аларского районов. Сыновья, которых отцы и матери воспитали настоящими защитниками Родины, были удостоены государственных наград Российской Федерации и министерства обороны РФ. Трое посмертно.
Губернатор отметил, что День защитника Отечества, который будет отмечаться 23 февраля, приобретает разные краски — героизма, оптимизма, терпения, сопереживания, поддержки.
«Уверен, что линия фронта сегодня в сердце каждого из вас, и каждый делает все возможное, чтобы внести вклад в общую победу. Спасибо вам за воспитание настоящих сыновей. Сейчас мы как никогда отчетливо понимаем, что у героя могут быть только героические родители», — обратился к награжденным Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба главы региона, медаль общественного признания «Отец солдата» была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России». Медалью награждаются отцы, чьи сыновья, являясь участниками СВО, проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания и награждены государственными наградами, а также отцы, которые принимают участие в СВО наравне со своими сыновьями.
Игорь Кобзев пообщался со всеми награжденными, поинтересовался, требуется ли какая-либо помощь. Все возникшие вопросы будут отработаны совместно с Иркутским филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Кроме того, Совет рассмотрел вопросы создания в Иркутске мемориала «Аллея памяти и славы», посвященного ветеранам локальных военных конфликтов и специальных военных операций, и других памятных мест.
В преддверии Дня защитника Отечества Игорь Кобзев поздравил участников заседания с наступающим праздником и выразил слова признательности всем защитникам Родины.