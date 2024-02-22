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К выходным в Красноярске сильные морозы начнут отступать

В дневное время ожидается потепление.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 52% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

К выходным сильные морозы отступят из Красноярска.

Согласно прогнозу синоптиков, в праздничную пятницу, 23 февраля, днём ожидается −17 градусов.

В ночь с пятницы на субботу ожидается −30.

Однако уже с субботы, 24 февраля, начнёт приходить потепление. Днём в субботу воздух прогреется до −15 градусов. Ночью опустится до −25 градусов.

В воскресенье, 25 февраля, днём температура составит −13 градусов, ночью похолодает до −24 градусов.

Ветра и снега не ожидается.

Ранее сообщалось о пунктах экстренной помощи, которые действуют на трассах Красноярского края.