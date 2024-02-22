К выходным в Красноярске сильные морозы начнут отступать

К выходным сильные морозы отступят из Красноярска.
Согласно прогнозу синоптиков, в праздничную пятницу, 23 февраля, днём ожидается −17 градусов.
В ночь с пятницы на субботу ожидается −30.
Однако уже с субботы, 24 февраля, начнёт приходить потепление. Днём в субботу воздух прогреется до −15 градусов. Ночью опустится до −25 градусов.
В воскресенье, 25 февраля, днём температура составит −13 градусов, ночью похолодает до −24 градусов.
Ветра и снега не ожидается.
Ранее сообщалось о пунктах экстренной помощи, которые действуют на трассах Красноярского края.