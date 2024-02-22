Спортсменка погрузится на 25 метров под лед Байкала в одном купальнике

Сами соревнования пройдут в двух ключевых дисциплинах фридайвинга: FIM (по тросу на руках) и CWT (ныряние в глубину в ластах или моноласте). Алексей Молчанов, 34-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга, отметил, что Байкал — одно из самых красивых мест на планете, где ему посчастливилось нырять и ставить рекорды.