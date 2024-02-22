Спортсменка погрузится на 25 метров под лед Байкала в одном купальнике

С 28 февраля по 4 марта на Байкале пройдет первый подлёдный фестиваль по фридайвингу «Под лёд Байкала», который объединит профессионалов и любителей. Соревнования пройдут на Малом море, в 5 км от пролива Ольхонские ворота, пишет ИА IrkutskMedia.
Откроет фестиваль попытка установления рекорда России по нырянию в глубину под лёд без гидрокостюма среди женщин. 29 февраля Мария Ольшевская погрузится на глубину более 25 метров в одном купальнике. Заявленная глубина позволит Марии зафиксировать своё достижение в Книге рекордов России.
Сами соревнования пройдут в двух ключевых дисциплинах фридайвинга: FIM (по тросу на руках) и CWT (ныряние в глубину в ластах или моноласте). Алексей Молчанов, 34-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга, отметил, что Байкал — одно из самых красивых мест на планете, где ему посчастливилось нырять и ставить рекорды.
«Это одно из самых любимых мест для ныряния среди фридайверов в России, где можно увидеть прозрачный кристальный лёд, услышать его треск. Непередаваемые ощущения, которые может испытать каждый. Потому мы делаем именно фестиваль, чтобы и начинающие фридайверы смогли погрузиться в эту атмосферу», — добавил спортсмен.
Напомним, что фридайвер Алексей Молчанов установил новый Рекорд Гиннесса, нырнув на глубину 80 метров в моноласте под толщей байкальского льда 16 марта 2021 года. Время погружения составило 2 минуты 53 секунды.