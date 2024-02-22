Зеленый Бульвар и Большой Улисс? Жители Владивостока выбирают остановки «легкого метро»

Жители Владивостока могут высказать свое мнение о маршрутах «легкого метро». Приморский научно-исследовательский центр социологии и гражданских инициатив запустил опрос среди горожан, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) управления транспорта администрации Владивостока.
В частности, предлагается продлить маршрут городской электрички до микрорайонов Зеленый бульвар и бухты Большой Улисс. Изначально проект предполагал 11 остановок, однако сейчас обсуждается возможность продления маршрутов. Планируется построить новые остановочные пункты, транспортно-пересадочные узлы и «перехватывающие» парковки для личных автомобилей со льготным размещением. До станций в районах города будет организовано автобусное сообщение.
«Опрос является анонимным и вся полученная информация строго конфиденциальна и используется только в обобщенном виде», — сообщают в приморском НИЦ.
Напомним, во Владивостоке продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта «Легкое метро». Чтобы сделать отдаленные районы Владивостока более доступными, предлагается продлить маршрут электропоезда в район станции Гайдамак, который будет включать в себя остановочные пункты Фадеева (Школьная), Фрегат, Зеленый Квартал. Так, рассматривается возможность продления маршрутов до опорной точки Казанский Храм и строительства пассажирских платформ Казанский Храм, стадион Динамо, Мыс Кунгасный, Березовая и Третья Рабочая. Для транспортной связи отдаленных районов предложено строительство транспортно-пересадочных узлов на Семеновской площади и станции Океанская.