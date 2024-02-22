Зеленый Бульвар и Большой Улисс? Жители Владивостока выбирают остановки «легкого метро»

В частности, предлагается продлить маршрут городской электрички до микрорайонов Зеленый бульвар и бухты Большой Улисс. Изначально проект предполагал 11 остановок, однако сейчас обсуждается возможность продления маршрутов. Планируется построить новые остановочные пункты, транспортно-пересадочные узлы и «перехватывающие» парковки для личных автомобилей со льготным размещением. До станций в районах города будет организовано автобусное сообщение.

«Опрос является анонимным и вся полученная информация строго конфиденциальна и используется только в обобщенном виде», — сообщают в приморском НИЦ.