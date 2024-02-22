Культурные мероприятия в Красноярском крае будет посещать вдвое больше зрителей

«Красноярск по-прежнему доминирует в качестве места проведения мероприятий. Необходимо активнее идти в территории с фестивалями, концертами и выставками. У нас очень большой регион, в каждом уголке которого люди тянутся к искусству. Мы видим это по большой востребованности в обновлении сельских клубов и дворцов культуры. Этот запрос нужно удовлетворять не только обновлением инфраструктуры, но и ее наполнением», — заявил глава регионального правительства Сергей Верещагин.