Культурные мероприятия в Красноярском крае будет посещать вдвое больше зрителей

«Красноярск по-прежнему доминирует в качестве места проведения мероприятий. Необходимо активнее идти в территории с фестивалями, концертами и выставками. У нас очень большой регион, в каждом уголке которого люди тянутся к искусству. Мы видим это по большой востребованности в обновлении сельских клубов и дворцов культуры. Этот запрос нужно удовлетворять не только обновлением инфраструктуры, но и ее наполнением», — заявил глава регионального правительства Сергей Верещагин.
Для реализации этих задач сегодня, в частности, реализуется большая программа по капремонту культурных учреждений. Например, в Театре юного зрителя обновляется Большая сцена, холлы и служебные помещения основного здания, а до этого прошли работы на фасаде и внутренней отделке Малой сцены. Красноярский драматический театр имени Пушкина получил второй и третий блоки. А нынешним летом не крыше последнего под открытым небом появится площадка на 120 мест.
Среди амбициозных планов — выставка «Сны Сибири», где будут представлены экспозиции из Эрмитажа, Государственного исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что определена культурная столица Красноярского края на 2024 год.