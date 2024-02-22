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Культурные мероприятия в Красноярском крае будет посещать вдвое больше зрителей

КРАСНОЯРСК, 22 февраля, ФедералПресс. Жители и гости Красноярского края к концу десятилетия будут посещать культурные мероприятия около 100 миллионов раз в год. Показатель прошлого года — 54,2 миллиона, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Красноярск по-прежнему доминирует в качестве места проведения мероприятий. Необходимо активнее идти в территории с фестивалями, концертами и выставками. У нас очень большой регион, в каждом уголке которого люди тянутся к искусству. Мы видим это по большой востребованности в обновлении сельских клубов и дворцов культуры. Этот запрос нужно удовлетворять не только обновлением инфраструктуры, но и ее наполнением», — заявил глава регионального правительства Сергей Верещагин.

Для реализации этих задач сегодня, в частности, реализуется большая программа по капремонту культурных учреждений. Например, в Театре юного зрителя обновляется Большая сцена, холлы и служебные помещения основного здания, а до этого прошли работы на фасаде и внутренней отделке Малой сцены. Красноярский драматический театр имени Пушкина получил второй и третий блоки. А нынешним летом не крыше последнего под открытым небом появится площадка на 120 мест.

На 2024 год запланированы такие мероприятия, как социокультурный маршрут «Енисейский экспресс», открытие «Культурной столицы Красноярья» в Ужуре и фестиваль «Театральная весна» в Красноярске.

Среди амбициозных планов — выставка «Сны Сибири», где будут представлены экспозиции из Эрмитажа, Государственного исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что определена культурная столица Красноярского края на 2024 год.

образование