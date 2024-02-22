В Красноярском крае построят еще 10 мини-теплиц для сеянцев

«В этом году в теплицах силами лесничеств мы планируем вырастить 2 млн саженцев сосны и кедра, а к 2027 году объем производства сеянцев с закрытой корневой системой вырастет до 6 млн в год, что позволит полностью обеспечить посадочным материалом краевые лесничества и арендаторов, которые также восстанавливают леса», — прокомментировал региональный министр природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Панов.
В плане на текущий год — создание объектов в Верхнеманском, Тинском и Усольском лесничествах. В последующие два года они должны появиться также в Манском, Маганском, Дзержинском, Кодинском, Таежинском, Ермаковском и Абанском лесничествах.
За 2022−2023 годы благодаря национальному проекту «Экология» мини-теплицы появились в Иланском, Минусинском, Красноярском и Емельяновском лесничествах. Здесь уже вырастили до миллиона саженцев хвойных пород, а затем высадили их в лесах региона.
Ранее сообщал, что 12 тонн семян хвойников заготовят в Красноярском крае для восстановления лесов.