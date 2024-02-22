В Красноярском крае построят еще 10 мини-теплиц для сеянцев

«В этом году в теплицах силами лесничеств мы планируем вырастить 2 млн саженцев сосны и кедра, а к 2027 году объем производства сеянцев с закрытой корневой системой вырастет до 6 млн в год, что позволит полностью обеспечить посадочным материалом краевые лесничества и арендаторов, которые также восстанавливают леса», — прокомментировал региональный министр природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Панов.