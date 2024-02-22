Педагог Кологривого оценил его шансы сыграть Жириновского в фильме

«Это мой сынуля, я к нему отношусь с симпатией. Я считаю себя его воспитателем, я практически единственный, кто его поддержал в Новосибирске», — поделился он, добавив, что у Никиты в НГТИ были проблемы с другими преподавателями, которые говорили, что он не создан для игры в театре. Тогда он пришёл к Зуеву и попросил помощи помочь ему подготовиться для поступления в Москву.