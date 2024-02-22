Обнуляем стереотипы: в хабаровском «Амуре» показали, что происходит в команде перед плей-офф

Всем интересно что сейчас реально происходит в команде и благодаря пресс-службе ХК «Амур» у нас есть возможность заглянуть в раздевалку «тигров» и даже побывать с ними на тренировочном льду. Смотрим, делаем выводы, узнаем почему наставник «Амура» не кочегар и не плотник и каков сегодня его реальный статус, как он решил главный вопрос на повестке дня — бриться в плей-офф, или нет, ну и конечно, что такое «обнуляем стереотипы». И, естественно, болеем за наших — поддержка сейчас им очень пригодится.