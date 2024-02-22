Обнуляем стереотипы: в хабаровском «Амуре» показали, что происходит в команде перед плей-офф

Регулярный чемпионат еще не закончен, а «Амур» уже в плей-офф. Третий раз за все время существования клуба он проходит во второй этап чемпионата и может побороться (пока в теории, а там посмотрим) за кубок Гагарина. И в двух случаях из трех это заслуга Андрея Мартемьянова именно этот специалист шесть сезонов назад сделал подарок хабаровским болельщикам, а сейчас повторил, заодно передав привет возгордившемуся Новосибирску.
Тем не менее в «регулярке» играть еще и играть — впереди три матча в Магнитогорске, Казани и Челябинске и будут они очень непростыми. Во-первых, семиматчевая победная серия с одной стороны расслабляет команду, с другой нервирует. Во-вторых, сам выход в плей-офф способен лишить мотивации доигрывать кого угодно. Тренерскому штабу предстоит пройти по тонкому льду чтобы с одной стороны не растерять боевой настрой команды, а с другой сохранить ее в целости для первого раунда борьбы за Кубок.
Тем более что генеральный директор хабаровского клуба в своем посте в телеграмме, сразу после выхода команды во второй этап состязаний пообещал пошуметь в плей-офф. Дело хорошее и болельщикам наверняка понравится даже если команда не сможет пройти четвертьфинал своей конференции. А вдруг пройдет? Вот это, конечно, будет шум — всем шумам шум, но не будем загадывать и даже, на всякий случай, постучим по дереву.
Задатки есть — недаром сразу три игрока «Амура» вошли в десятку лучших хоккеистов лиги в недельном рейтинге КХЛ. Как объясняют составители — рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей и попасть туда достаточно почетно. На 7 месте сейчас находится нападающий Владислав Барулин.
На 3 месте форвард Егор Коршков, а возглавляет «Топ-10» наш бессменный голкипер Игорь Бобков. Впечатляет.
Всем интересно что сейчас реально происходит в команде и благодаря пресс-службе ХК «Амур» у нас есть возможность заглянуть в раздевалку «тигров» и даже побывать с ними на тренировочном льду. Смотрим, делаем выводы, узнаем почему наставник «Амура» не кочегар и не плотник и каков сегодня его реальный статус, как он решил главный вопрос на повестке дня — бриться в плей-офф, или нет, ну и конечно, что такое «обнуляем стереотипы». И, естественно, болеем за наших — поддержка сейчас им очень пригодится.
Уже этой ночью «Амур» сыграет, может быть, с будущим соперником по первому раунду плей-офф — магнитогорским «Металлургом», затем будет выезд в «Казань» и Челябинск. Интрига сохраняется — смогут ли «тигры» догнать расслабившуюся «Ладу» и надо ли им это. Поживем — увидим, причем, уже скоро.