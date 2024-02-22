В Иркутской области должник чуть не потерял автомобиль из-за нарушений ПДД

Житель Иркутской области чуть не потерял автомобиль из-за нарушений ПДД. Кроме этого, мужчина отказывался платить налоги. В результате у нарушителя накопилось 100 тысяч рублей по задолженности, пишет ИА IrkutskMeda со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по региону.