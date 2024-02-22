В Иркутской области должник чуть не потерял автомобиль из-за нарушений ПДД

Житель Иркутской области чуть не потерял автомобиль из-за нарушений ПДД. Кроме этого, мужчина отказывался платить налоги. В результате у нарушителя накопилось 100 тысяч рублей по задолженности, пишет ИА IrkutskMeda со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по региону.
Судебный пристав наложил на квартиру и машины должника запрет о проведении регистрационных действий. Однако мужчина проигнорировал меры правоохранителя. Тогда сотрудники арестовали и изъяли автомобиль, находившийся в его собственности.
Должник осознал последствия и тут же погасил всю задолженность.
Напомним, что ранее житель Иркутской области накопил внушительный долг по штрафам за нарушение ПДД и лишился права выезжать за пределы страны. Задолженность иркутянина достигла 100 тысяч рублей.