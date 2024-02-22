Из-за болезни Zivert отменила все выступления, в том числе в Красноярске

Певица Zivert временно уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Причина ухода со сцены — тяжёлая болезнь. Какая именно — не уточняется. Однако, по её словам, она уходит минимум на полгода. Поэтому отменены все выступления в России и Европе.
«Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели прогрессирующую форму», — сказала Юлия.
На последнем концерте в Калининграде её стало очень плохо.
«Врачами, моей командой и мной было принято непростое решение — категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку и, как следствие, все мои предстоящие концерты, корпоративы в городах России как минимум до осени», — добавила она.
При этом певица продолжит работу на музыкальном шоу.
Отметим, что Zivert должна была выступить в Красноярске 23 февраля, однако то выступление перенесли на 15 июня. Теперь же оно вовсе отменено.
Ранее сообщалось о том, что московская артистка получила травму во время премьеры спектакля в Красноярске.