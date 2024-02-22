АСВ: жители Новосибирска смогут забрать свои деньги с QIWI-вкладов и кошельков

Теперь владельцы электронных кошельков могут подать требование во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. — В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.