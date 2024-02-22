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АСВ: жители Новосибирска смогут забрать свои деньги с QIWI-вкладов и кошельков

Агентство страхования вкладов сообщило, что жители Новосибирска смогут забрать свои деньги с вкладов и и кошельков в QIWI-банке, хотя они и не были застрахованы.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило издание «РБК Новосибирск».

Предположительно жителям НСО в этом банке принадлежат 260 тыс. кошельков.

20 февраля Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. 20 февраля в связи с высокой долей высокорискованных операций, в том числе в сфере теневого игорного бизнеса, криптообменников и других нелегальных финансовых услуг.

Теперь владельцы электронных кошельков могут подать требование во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI Банке. — В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.

Произойдет это не скоро, поскольку владельцы QIWI кошельков являются кредиторами третьей очереди. Точный объем средств, принадлежащих жителям Новосибирска, в этом банке будет известен через пять рабочих дней после с даты отзыва лицензии.

По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги своим вкладчикам.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области в 2023 году банки выдали рекордные 190 млрд в ипотеку.