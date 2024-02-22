Стать волонтерами могут жители Хабаровского края

Жителей Хабаровского края приглашают стать волонтерами. Они будут помогать в голосовании за объекты благоустройства, которое состоится зимой.
Стать волонтерам можно с 14 лет. Добровольцам предстоит рассказывать об акции и претендентах на ремонт. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте добро.рф и выбрать голосование за благоустройство.
— Решать, какие территории нуждаются в благоустройстве, конечно, должны люди. Здесь им помогут волонтеры. Они будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, — рассказали в министерстве ЖКХ края.
В итоге парки и скверы, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. В 2023-м на опросах работали 260 волонтеров, а свой выбор сделали 114 тысяч человек. В итоге в этом году обновят 86 территорий за 330 миллионов рублей.