Стать волонтерами могут жители Хабаровского края

В итоге парки и скверы, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. В 2023-м на опросах работали 260 волонтеров, а свой выбор сделали 114 тысяч человек. В итоге в этом году обновят 86 территорий за 330 миллионов рублей.