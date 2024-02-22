В 2023 году 225 кузбасских мужчин оформили отпуск по уходу за ребёнком

По данным отделения СФР по Кузбассу, в прошлом году отпуск за ребёнком оформили 225 мужчин. Соцфонд выплатил им ежемесячные пособия на сумму 27,3 млн рублей.
Получать ежемесячное пособие имеют право застрахованные лица, которые ухаживают за ребёнком и находятся в декретном отпуске до 1,5 лет или вышедшие на работу раньше достижения этого возраста. Пособие платят в размере 40% от среднего заработка за последние два года. Минимальный размер составляет 11 995 рублей, а максимальный — 49 123 рубля.
«Основанием для назначения и выплаты является заявление работника. Оно подаётся работодателю одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. Раньше к заявлению нужно было прилагать копию свидетельства о рождении малыша, справку о доходах с предыдущего места работы. Сегодня такие сведения, как и документы о том, что другой родитель не получает это пособие, предоставлять не нужно», — поясняют сотрудники СФР.
Работодатель должен предоставить необходимые для пособия сведения не позднее трёх рабочих дней со дня подачи заявления, а соцфонд выплачивает пособие в течение 10 рабочих дней. Последующие выплаты приходят каждое 8-е число за предыдущий месяц.