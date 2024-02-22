В 2023 году 225 кузбасских мужчин оформили отпуск по уходу за ребёнком

«Основанием для назначения и выплаты является заявление работника. Оно подаётся работодателю одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. Раньше к заявлению нужно было прилагать копию свидетельства о рождении малыша, справку о доходах с предыдущего места работы. Сегодня такие сведения, как и документы о том, что другой родитель не получает это пособие, предоставлять не нужно», — поясняют сотрудники СФР.