Часть древнего Египта во Владивостоке: ценные экспонаты привезли в музей Арсеньева

В рамках совместного проекта сотрудников музея и учёных впервые в России было проведено компьютерно-томографическое сканирование 10 целых мумий людей, нескольких мумий животных и фрагментов мумий из собрания музея. Центральное место экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян. Они дают возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила. Экспозиция дополнена подлинными древнеегипетскими текстами. В них «звучат» голоса жителей долины Нила, размышлявших о преодолении смерти и вечной жизни.