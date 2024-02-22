Часть древнего Египта во Владивостоке: ценные экспонаты привезли в музей Арсеньева

Во Владивосток привезли необычные экспонаты — артефакты из коллекции древнеегипетского искусства представят в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia.
1 марта впервые в музее стартует проект «Древний Египет. Искусство бессмертия» (12+). Во Владивосток доставили около 90 экспонатов из запасников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: деревянный расписной саркофаг, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты. Среди ценнейших артефактов — жертвенник, относящийся к позднему периоду XXVI династии,
В рамках совместного проекта сотрудников музея и учёных впервые в России было проведено компьютерно-томографическое сканирование 10 целых мумий людей, нескольких мумий животных и фрагментов мумий из собрания музея. Центральное место экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян. Они дают возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила. Экспозиция дополнена подлинными древнеегипетскими текстами. В них «звучат» голоса жителей долины Нила, размышлявших о преодолении смерти и вечной жизни.
«Распаковывать ящики с ценными артефактами будут только 24 февраля — пока они отстаиваются, чтобы акклиматизироваться под температуру», — рассказали сотрудники музея.