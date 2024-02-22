Хабиров показал новые проекты башкирских кинематографистов

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в соцсетях ролик с анонсами проектов киностудии Амира Абдразакова.
В ближайшие время запланирован выход следующих работ:
— полнометражные художественные картины «Белый-белый снег» и «Не оставляйте нас» (режиссер Вилюра Исяндавлетова);
— короткометражный анимационный фильм «Муса Гареев» (Дамир Мухаметьяров);
— короткометражный документальный фильм «Монисто» (Гульназ Галимуллина-Макиева);
— анимационный фильм «Шаймуратов генерал» (Руслан Тавабилов);
— короткометражные художественные фильмы «Салма» и «Мелкий дед» (Роман Пожидаев);
— короткометражный документальный фильм «Водяная» (Вилюра Исяндавлетова);
— короткометражные художественные фильмы «Лапландия» и «Книга заклинаний» (Булат Назаршин);
— полнометражный художественный фильм «Книга батыров» (Роман Пожидаев);
«Популярность башкирского кино у зрителей из нашей республики и со всей России растет. Мы со своей стороны продолжим его поддерживать, выделять средства на производство фильмов», — написал Радий Хабиров по итогам встречи с Союзом кинематографистов.