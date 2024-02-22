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Хабиров показал новые проекты башкирских кинематографистов

Он выложил ролик с анонсом в социальных сетях.

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в соцсетях ролик с анонсами проектов киностудии Амира Абдразакова.

В ближайшие время запланирован выход следующих работ:

— полнометражные художественные картины «Белый-белый снег» и «Не оставляйте нас» (режиссер Вилюра Исяндавлетова);

— короткометражный анимационный фильм «Муса Гареев» (Дамир Мухаметьяров);

— короткометражный документальный фильм «Монисто» (Гульназ Галимуллина-Макиева);

— анимационный фильм «Шаймуратов генерал» (Руслан Тавабилов);

— короткометражные художественные фильмы «Салма» и «Мелкий дед» (Роман Пожидаев);

— короткометражный документальный фильм «Водяная» (Вилюра Исяндавлетова);

— короткометражные художественные фильмы «Лапландия» и «Книга заклинаний» (Булат Назаршин);

— полнометражный художественный фильм «Книга батыров» (Роман Пожидаев);

«Популярность башкирского кино у зрителей из нашей республики и со всей России растет. Мы со своей стороны продолжим его поддерживать, выделять средства на производство фильмов», — написал Радий Хабиров по итогам встречи с Союзом кинематографистов.

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