ДВФУ отправил в зону СВО 150 партий уникальных БАДов из дальневосточного сырья

Как уточняет пресс-служба вуза, препараты, отправленные на линию фронта, созданы на основе альгината бурых водорослей и цитрусовых пектинов. Такие БАДы помогают выводить токсичные вещества из организма, снижают аллергические реакции различной этиологии, а также повышают сопротивляемость организма к воздействию внешних факторов.
Препараты изготавливаются на опытно-технологическом участке, который открылся в прошлом году в Школе медицины и наук о жизни ДВФУ при поддержке программы «Приоритет 2030». На его базе ученые вуза ведут поиск веществ с перспективными фармакологическими свойствами, готовят сырье, разрабатывают состав и упаковку препаратов.
«Помощь бойцам на передовой — это общее дело для всех. Разумеется, наши ученые не остаются в стороне. Используя наш опыт, полученный в ходе реализации государственной программы “Приоритет 2030”, они создали новые препараты, которые помогают российским военным выполнять их сложную, но крайне значимую работу. В нынешней гуманитарной помощи мы направляем БАДы, которые показали хорошую фармакологическую активность. Их уже используют в профилактике различных заболеваний здесь, у нас. Результаты хорошие и главное — быстрые, что особенно важно в полевых условиях», — рассказал ректор ДВФУ Борис Коробец.