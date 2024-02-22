ДВФУ отправил в зону СВО 150 партий уникальных БАДов из дальневосточного сырья

«Помощь бойцам на передовой — это общее дело для всех. Разумеется, наши ученые не остаются в стороне. Используя наш опыт, полученный в ходе реализации государственной программы “Приоритет 2030”, они создали новые препараты, которые помогают российским военным выполнять их сложную, но крайне значимую работу. В нынешней гуманитарной помощи мы направляем БАДы, которые показали хорошую фармакологическую активность. Их уже используют в профилактике различных заболеваний здесь, у нас. Результаты хорошие и главное — быстрые, что особенно важно в полевых условиях», — рассказал ректор ДВФУ Борис Коробец.